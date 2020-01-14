Зловмиснику, який протягом тривалого часу чинив протиправне на території району загрожує збільшення тюремного строку.

Відбуваючи покарання в місці позбавлення волі 40-річний уродженець Тернопільщини зізнався у скоєнні двох злочинів. Про це повідомляють у поліції.

Підозрюваний розповів, що його рук привласнення коштів з перукарні в районному центрі. В нічний період він віджав пластикові двері та викрав грошові кошти в розмірі 1600 гривень.

Ще один злочин краянин вчинив в під’їзді багатоповерхвіки. Звідти він виніс гірський велосипед, який власниця залишила без нагляду. Викрадене майно він продав, а коши витратив на власні потреби.

Поліцейські інкримінують крадію ч.1 та ч.3 статті 185 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність краянина до скоєння аналогічних злочинів на території району.