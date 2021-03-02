У в’язнів Чортківської колонії знайшли смартфони і ніж

Через заборонені предмети у камерах в’язнів до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2 працівників ДУ «Чортківська УВП (№ 26)».

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під час перевірки, проведеною прокуратурою щодо забезпечення режимних вимог у ДУ «Чортківська УВП (№ 26)» виявлені порушення стосовно результативності обшуків, вилучення у в’язнів заборонених предметів, перекриття каналів їх надходження в зону, що охороняється.

Встановлено, що всупереч вимогам законодавства, в установі виконання покарань у ході проведеного обшуку в межах розслідування СУ ГУНП в області кримінального провадження в одній з камер виявлено ряд заборонених предметів. Ув’язнені використовували 3 мобільні телефони, тримачі сім-карток, металевий ніж, захований в побутовому електровентиляторі WI-FI роутер Також правоохоронці знайшли у камері особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

За документом реагування обласної прокуратури, внесеному начальнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, до дисциплінарної відповідальності притягнуто двох винних службових осіб ДУ «Чортківська УВП (№ 26)».