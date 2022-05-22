У “Творчості юних” перемогли три Марійки і Христинка

Три Марійки і Христинка – учениці різних мистецьких шкіл області перемогли в обласній виставці-конкурсі «Творчість юних». Двоє із них стали найкращими у номінації «Образотворче мистецтво» і двоє – у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво».

– У номінації «Образотворче мистецтво» журі визнало найкращими роботи Марії Чопойдало, учениці 5 класу Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука та Христини Дідик, учениці 1 класу Заводської школи естетичного виховання – центру народної творчості, – повідомила Галина Романська, методист навчально-методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. – У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» перемогла Марія Микичак, учениця 3 класу Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв та Марія Залипська, учениця 1 класу Художньої школи народних ремесел Підгаєцької міської ради.

«Творчість юних» – це традиційний конкурс, який щороку організовує Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Цього року він вже втретє проходив в онлайн-режимі. Гасло цьогорічного конкурсу: «Все буде Україна!». Всього на ньому було представлено 138 робіт учнів із 14 мистецьких шкіл області: живопис, графіка, рисунок, скульптура та декоративно-прикладне мистецтво.

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці