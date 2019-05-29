Святковим концертом Копичинецька музична школа відзначила випускний вечір.

Цьогоріч стіни Копичинецької музичної школи покинули 25 вихованців, 2 з яких навчались одночасно у двох відділах.

Окрім урочистого концерту, під час випускного вечора у залі школи презентували виставку картин юних учнів, яку із захопленням розглядали гості.

Привітав випускників із важливим днем у житті директор музичної школи Ігор Галонський.

– За останній десяток років Копичинецька музична школа має чим гордитися. Наші вихованці стають відомими не лише в Україні, а й за її межами. Так, наш випускник Назарій Стець став солістом ансамблю «Київська камерата». Зараз його запрошують виступати у японський професіональний оркестр. Хлопець отримав вже безліч нагород, зокрема й президентську відзнаку. Не менш відомий наш випускник – Юрій Карпич. Ми всі пам’ятаємо його маленьким хлопчиком, який сам давав 2-годинні концерти, а зараз він є гордістю Київської консерваторії. Значних результатів досягнув й Назарій Нечесний. Хлопець бере участь у музичних конкурсах по всій Україні. Ми працюємо для наших учнів і щиро хвилюємося й радіємо за кожного з них, – зазначив під час концерту Ігор Галонський.

Також участь у випускному вечорі взяв й голова Копичинецької міської ОТГ Павло Лосик.

– Сьогодні на випускний концерт ми запросили народного депутата Миколу Люшняка. Він – не просто нардеп, а друг громади міста Копичинці. За останні три роки завдяки співпраці з ним, його натхненню, зусиллям, розумінню проблем людей, нам вдалось зробити чимало. Так 120 тисяч гривень на музичне обладнання ми отримали саме завдяки Миколі Володимировичу. Понад 700 тисяч гривень на міст, із 1 мільйона 500 тисяч необхідних, також одержали завдяки зусиллям Миколи Люшняка. Сьогодні ми дякуємо йому за допомогу та розуміння, бо саме завдяки його добрій волі нам вдається крок за кроком вдосконалювати рівень життя Копичинецької ОТГ, – звернувся Павло Лосик.

Народний депутат Микола Люшняк привітав випускників Копичинецької музичної школи, а також нагородив директора Ігоря Галонського грамотою від імені Прем’єр-міністра України за забезпечення розвитку української культури, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм

– Радий, що маю нагоду взяти участь у випускному вечорі таких талановитих дітей. Вже не один раз був на концерті у вашій школі. Кожного разу це по-своєму захоплююче, такі миті залишаються в пам’яті надовго. Музика – це розмова душі. Відверта, сумна, радісна чи спокійна. Сьогодні дивлюсь на яскраві віночки цих дітей і бачу в них яскраву та творчу душу, яка любить українську пісню, яка живе нею. Ми разом робимо велику справу. З нагоди випускного вечора я нагороджую грамотою Прем’єр-міністра України директора цієї школи Ігоря Мирославовича. Вважаю, що мій обов’язок – зовсім скоро присвоїти цій людині звання «заслуженого» за ту величезну працю, яку він вклав не лише в Копичинці, але й в Україну загалом, – зазначив Микола Люшняк.