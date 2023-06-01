У міській раді збільшили перелік послуг, що надаватимуть у ЦНАПі, який розташований на вулиці Князя Василя Костянтина Острозького, 6. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 31 травня.

Чотири послуги, як зазначила керівниця ЦНАПу Інеса Паничева, надаватимуть після прийняття рішення. Так, з 1 червня розпочнуть прийом документів для отримання наступних послуг: «Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації»; «Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів»; «Переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів»; «Внесення до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про документи, які видані до запровадження електронної системи».

Також у ЦНАПІ надаватимуть сім послуг із переліку Державної реєстрації актів цивільного стану. А саме: «Державна реєстрація народження»; «Державна реєстрація шлюбу»; «Державна реєстрація розірвання шлюбу»; «Державна реєстрація зміни імені»; «Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання»; «Видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно»; «Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян». Ці послуги можна буде отримати після того, як адміністратори ЦНАПу пройдуть навчання щодо роботи з Державним реєстром актів цивільного стану громадян та отримають відповідні доступи. Про прийом документів на ці послуги у міській раді повідомлять додатково.