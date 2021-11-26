Одинадцятий рік поспіль при церкві свято Петра у Тернополі організовують акцію «Листи до святого Миколая». Займається цим спільнота «Францисканська молодь». Якщо десять років тому вони здійснили мрії двадцяти діток, то цього року мають намір виконати побажання щонайменше тисячі дітей.

– Листи до святого Миколая ми отримуємо від дітей пільгових категорій, – розповіла Юлія Сиротюк, співорганізаторка акції. – Це дітки із малозабезпечених, багатодітних, внутрішньо переселених сімей, сироти, діти воїнів АТО, діти-інваліди, із сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини та інші. Долучитися до нашої акції може будь-хто не тільки з Тернополя, а й з інших міст чи навіть, країн. Були випадки коли ми фотографували лист для тих, хто живе закордоном, а вони надсилали дитині подарунок, який вона просила. У нашій церкві є ялинка з листами. Необхідно прийти до храму, зареєструватися у журналі, щоб ми могли зв’язатися у майбутньому з людиною, та вибрати собі лист з ялинки. У листі є детальна інструкція, що необхідно далі робити. Потім придбати вказаний подарунок та до 12 грудня принести його у захристію церкви. Паралельно ми також збираємо: засоби гігієни, канцтовари, білизну (вік від 1 до 14 років), розвиваючі ігри, книги, одяг, солодощі та фрукти. Окрім цього, нам можна допомогти фінансово. Усі подарунки ми оглядаємо та якщо необхідно, доукомплектовуємо їх, щоб вони всі були рівноцінними. А 18 грудня ввечері наші волонтери розвозять їх по домівках маленьких тернополян.

У церкві вже отримали більше 600 дитячих листів. Розраховують, що надійде ще понад 400. Юлія Сиротюк зауважила, що переважно тим, хто хоче стати помічником святого Миколая попадаються ті листи, побажання з яких вони можуть виконати. Бажання дітей є різними: одяг, солодощі, канцелярське приладдя, іграшки. Також є, які діти просять у подарунок домашніх тварин, а один хлопчик цього року попросив смачного великого торта. Юлія Сиротюк також розповіла, що деякі діти хочуть отримати гаджети, щоб мати можливість дистанційно навчатися. Та особливо розчулюють листи у яких йдеться не про матеріальні подарунки, а про мир у країні, про закінчення пандемії, про здоров’я для себе та рідних.