Свято Трійці відзначили церкви східного обряду на Тернопільщині. Відтак після двомісячного карантину храми відкрили для вірян. Зокрема, дозволили проводити богослужіння за умови дотримання дистанції між людьми.

Жителька Лановець Уляна Киричук розповідає, що найбільше не вистачало під час карантину богослужінь у церкві. Жінка зізнається, інколи приходила до храму і надворі слухала службу.

“Нарешті можна відвідувати церкву. Радію, що її відкрили на таке велике християнське свято. Ми родиною раніше кожної неділі ходили до церкви, а під час карантину доводилося сидіти вдома. Це були непрості часи. Хочеться вірити, що пік епідемії позаду, і далі буде спокійніше”.

Священик Олексій Філюк привітав усіх зі святом Трійці, й закликав дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил.

“Вітаю усіх зі святом Святої Трійці та Днем П’ятдесятниці. Дякувати Богу, бо у нас сьогодні вперше за три місяці відправа пройшла за участю парафіян. Це велика радість для всіх нас”.

У багатьох храмах на Тернопільщині люди не дотримувалися дистанції, нехтували масковим режимом. Чи позначиться це на епідемічній ситуації, побачимо згодом.

Софія Романська