Богослужіння за участю понад 200 людей відсьогодні в Україні заборонені.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції оголосив про обов’язковість дотримання обмежувальних заходів. У разі порушення можуть застосовувати адміністративні стягнення.

Закликали відмовитися від велелюдних богослужінь і представників релігійних організацій на Тернопільщині. Зокрема, загрозу поширення коронавірусу обговорювали на засіданні Ради Церков.

«Необхідним є регулярне провітрювання у храмі, вологе прибирання зі спеціальними дезінфекційними засобами. Оскільки це знижує ризик поширення інфекції», – наголосила в. о. керівника обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Також вона зазначила, про необхідність тимчасово припинити навчання у недільних школах, обмежити перебування понад двісті осіб в одному приміщенні. «Актуальним залишається питання обмеження проведення масових заходів, що передбачають значне скупчення людей. Тому рекомендуємо обмежувати тривалість богослужінь, при можливості не проводити їх у закритому приміщенні, зокрема, коли йдеться про спільне перебування понад 200 осіб».

Керівники церков зобов’язані максимально інформувати про небезпеку недуги, а також дотримуватися рекомендацій епідеміологів і керівництва країни.

Софія Романська