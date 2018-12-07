У центрі Тернополя зведуть ще один житловий будинок

07/12/2018 Розмір тексту:

Детальні плани мікрорайонів «Північний» та «№6», а також житлових районів «Кутківці» та «Південний» розробили і затвердили у Тернополі цього року. Розбудова цих територій міста зараз успішно реалізується. Про це розповів начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Василь Бесага під час звіту про роботу управління на виконкомі.

Розбудовуються не тільки околиці міста. Триває будівництво і в центрі. Зокрема продовжують облаштовувати площу Героїв Євромайдану і територію навколо неї. Незабаром біля недобудованої бібліотеки розпочнуть зводити ще один житловий будинок із розважально-торговим центром.

– Щодо реалізації детальних планів, які ми розробили, то ведеться будівництво на відповідних ділянках, – зазначив Василь Бесага. – В першу чергу це оновлення та реконструкція площі Героїв Євромайдану з пам’ятником Небесній Сотні. У 2018 році там завершили об’єкт житлово-громадської споруди. Зараз тривають роботи з його благоустрою. Після їх закінчення цей комплекс і площа матимуть гарний, завершений вигляд. Також розпочинається будівництво нового розважально-торгового центру з житловим будинком по вулиці Шептицького-Доли. У цьому процесі розглядається реконструкція і впорядкування недобудованої обласної бібліотеки. Нова споруда з’єднає вулиці Патріарха Мстислава і Андрея Шептицького. Тут буде облаштований бульвар, який матиме відпочинковий і діловий характер.

Наступного року, за словами Василя Бесаги, планують також розробити детальні плани мікрорайону «Промисловий», і житлових районів «Дружба» та «Центральний».

Ольга Трач