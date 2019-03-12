У центрі Тернополя знайшли сумку з патронами. ВІДЕО

12/03/2019 0
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Понад сто одиниць патронів виявили працівники Тернопільського відділу поліції. Подія трапилася в понеділок, 11 березня. 

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки обласного центру. Заявниця зазначила, що прибираючи прибудинкову територію в центрі міста помітила підозрілу сумку. Про знахідку вирішила повідомити правоохоронцям. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Оглянувши вміст сумки, поліцейські виявили у ній 126 патронів різного калібру до різного виду нарізної зброї. Небезпечні предмети працівники поліції вилучили та направили на дослідження в обласний Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. 

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частиною 1 статті 263 ККУ, повідомляють у поліції.

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