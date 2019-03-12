У центрі Тернополя знайшли сумку з патронами. ВІДЕО

12/03/2019 Розмір тексту:

Понад сто одиниць патронів виявили працівники Тернопільського відділу поліції. Подія трапилася в понеділок, 11 березня.

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки обласного центру. Заявниця зазначила, що прибираючи прибудинкову територію в центрі міста помітила підозрілу сумку. Про знахідку вирішила повідомити правоохоронцям. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Оглянувши вміст сумки, поліцейські виявили у ній 126 патронів різного калібру до різного виду нарізної зброї. Небезпечні предмети працівники поліції вилучили та направили на дослідження в обласний Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частиною 1 статті 263 ККУ, повідомляють у поліції.