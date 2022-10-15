У центрі Тернополя випадково натрапили на фрагмент пам’ятника.

Про знахідку розповів тернополянин Тарас Циклиняк.

“Ось такою тернопільською знахідною сьогодні поділилися зі мною. Мова про перетин вул. Білецької та Крушельницької. Я собі так думаю, що це фрагмент надмогильного пам’ятника. Зважаючи на те, що терени сучасного парку Шевченка у повоєнні роки були “міським смітником” куди звозили бій і руїні міста, то це цілком реально. Щось мені підказує, що це можуть бути руїни одного із кладовищ, які під час радянської окупації міста було зруйновано та забудовано. Мова, перш за все, про старовинний цвинтар на Рогатці, закладений на поч. 17. Але це лише мої припущення. Зрештою, навіщо було везти так далеко в час, коли не було не те, що транспорту, а й достатньо робочих рук?! Але ховати на видноті сліди злочинів – це суто в стилі окупантів. Нагадує св. Івана Богослова. А що думаєте ви?”, – відзначив Тарас Циклиняк, український краєзнавець, екскурсовод, музикант.

Цікаву версію походження знахідки запропонував у коментарях журналіст та історик Володимир Мороз.

“Сучасна вулиця Грушевського була колись Святоіванівською. На ній розміщувалася одна з міських громадських криниць, а при ній – каплиця святого Івана. Орел – символ святого євангелиста Івана. Велика імовірність, що це залишок саме фігури святого Івана, зруйнованої, вочевидь, комуністами”, – написав Volodymyr Moroz.

Джерело: Тернополяни



