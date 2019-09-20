Двомісячник безпеки дорожнього руху триватиме в Україні до кінця листопада. Він матиме два етапи: підготовчий і практичний.

Перший етап уже розпочався. Зокрема, керівництво Управління патрульної поліції Тернополі провело нараду з органами місцевого самоврядування щодо безпеки дорожнього руху у Тернополі. На ній обговорили, що необхідно змінити в місті, щоб покращити ситуацію на дорогах. Детальніше про першочергові зміни під час прес-конференції 19 вересня розповів начальник УПП в Тернополі Богдан Шевчук.

– Деякі пішохідні переходи в місті будемо переносити, деякі забирати, – зазначив Богдан Шевчук. – Щодо вулиці 15 квітня пропонуємо змінити там організацію руху і зробити три полоси в одному напрямку і в іншому напрямку, щоб розвантажити дану ділянку. На початку вулиці Бродівської пропонуємо облаштувати повноцінне кільце. Треба забрати пішоходи на проспекті Степана Бандери біля «Вепру». Ще у 2018 році були погоджені проекти щодо цього, але їх ще не забрали. Біля «Чікенхат» також треба забрати переходи. Минулого тижня дали пропозицію і сьогодні ще раз її обговорили, щоб облаштувати додаткові парковки у центральній частині міста – біля ЦНАПу та роддому. Є в планах на повороті Замкова-Руська зробити об’їзд: щоб з двох полос можна було їхати ліворуч – з Руської на Замкову і з Замкової на Руську – таким чином буде розвантажене це перехрестя. На вулиці Живова треба зробити додаткові місця для паркування. На 15 квітня біля заправки «Вог» розташований великий пішохідний перехід. Є проект з влаштування там надземного пішохідного переходу, але поки його не зробили ми пропонуємо облаштувати там острівець безпеки, як на Бандери. Загалом, зміни щодо дорожнього руху в центральній частині міста розглядатимемо в комплексі з усім містом, щоб покращити безпеку дорожнього руху.

Ольга Трач