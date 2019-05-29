Аварія на вулиці Руській у Тернополі. Тут “Тойта” збила пішохода. Непритомного чоловіка госпіталізували.

ДТП у центрі міста сталося вчора близько третьої години дня, повідомляє TV-4. Внаслідок аварії чоловік опинився під машиною. Аби не травмувати його сильніше, визволяли пенсіонера взялися перехожі.

Чоловік моментами втрачав свідомість. Лікарі кажуть, про це свідчить струс головного мозку, який отримав чоловік внаслідок аварії. Окрім цього, у пенсіонера закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана плеча, забійні рани грудної клітки, підозра на перелом ребра. А ще у чоловіка забій лівої гомілки і ступні, садна обличчя. Зараз потерпілий при свідомості.

Обставини ДТП з’ясовують слідчі.