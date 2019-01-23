У центрі Тернополя згорів тролейбус. Пожежники розповіли деталі. ФОТО

23/01/2019 Розмір тексту:

Сьогодні о 13.30 на вулиці Руській у Тернополі зайнявся тролейбус з маршруту №1.

Водій завчасно випустив усіх пасажирів, відтак ніхто не постраждав.

Рятувальники упродовж десяти хвилин погасили пожежу, однак полум’я значно пошкодило транспортний засіб.

Як повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик, ймовірною причиною загоряння стало замикання електромережі.

«О 13:31 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу тролейбуса, що виникла у м. Тернопіль на вул. Руська (в центральній частині міста). До місця події негайно вирушили пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону. В короткі терміни вогнеборці зупинили поширення полум’я, а вже о 13:49 – повністю ліквідували пожежу. Ймовірна причина загорання транспортного засобу – коротке замикання електромережі. Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються», – розповів речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик.

Через пожежу рух транспортних засобів від перехресть вулиць Б.Хмельницького – Руська до бульвару Шевченка тривалий період часу був перекритим.

Софія Романська