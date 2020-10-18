Благодійний збір допомоги для безпритульних тварин організовують волонтери у Тернополі. Акція відбудеться у неділю біля пам’ятника Івану Франку. Небайдужих містян просять долучатися.

Восени проблема із безпритульними тваринами у Тернополі загострюється, – кажуть волонтери. Адже чотиролапих у цей період, зазвичай, більшає. Деякі з них потребують термінової медичної допомоги. Також значні витрати — на харчі.

“Уже цієї неділі, 18 жовтня, біля пам’ятника І. Франку, відбудеться благодійний збір допомоги для безпритульних тварин під опікою благодійного фонду “Faithful Friends – Вірні Друзі”. Дуже актуально, тому що допомоги від міста зрозуміло ніякої, притулків немає, на утриманні Благодійного Фонду близько півсотні тварин, частина з яких тварини з інвалідністю… Будь ласка, долучайтесь, запрошуйте друзів! Розпочинаємо акцію опівдні”, – каже зоозахисниця Людмила Чеховська.

Тернопільські волонтери просять приносити на акцію корм для тварин, дезінфекційні засоби, а також різноманітні сувеніри, які можна використати на гаражних розпродажах та виручити кошти.