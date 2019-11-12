Замість світлодіодних арок у Тернополі з’явиться нова інсталяція

П’ять світлодіодних арок зникли із вулиці Сагайдачного. Вранці працівники КП “Тернопільміськсвітло” їх демонтували. Кажуть, це – ініціатива управління житлово-комунального управління Тернопільської міської ради.

Зауважимо, звичний “світлодіодний тунель” встановили два роки тому напередодні новорічно-різдвяних свят. Відтоді він став чи не найулюбленішею локацією для селфі тернополян.

Тепер, щоб сфотографуватися біля улюбленої арки, доведеться пройтися до скверика В’ячеслава Чорновола. Саме туди її перенесли. А натомість, на вулиці Сагайдачного з’явиться нова інсталяція –”Зоряне небо”, повідомляють Т1 Новини.