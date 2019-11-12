Замість світлодіодних арок у Тернополі з’явиться нова інсталяція

П’ять світлодіодних арок зникли із вулиці Сагайдачного. Вранці працівники КП “Тернопільміськсвітло” їх демонтували. Кажуть, це – ініціатива управління житлово-комунального управління Тернопільської міської ради.

Зауважимо, звичний “світлодіодний тунель” встановили два роки тому напередодні новорічно-різдвяних свят. Відтоді він став чи не найулюбленішею локацією для селфі тернополян.

Тепер, щоб сфотографуватися біля улюбленої арки, доведеться пройтися до скверика В’ячеслава Чорновола. Саме туди її перенесли. А натомість, на вулиці Сагайдачного з’явиться нова інсталяція –”Зоряне небо”, повідомляють Т1 Новини.

"Зоряне небо": замість світлодіодних арок у Тернополі з'явиться нова інсталяція

"Зоряне небо": замість світлодіодних арок у Тернополі з'явиться нова інсталяціяП'ять світлодіодних арок зникли із вулиці Сагайдачного. Вранці працівники КП "Тернопільміськсвітло" їх демонтували. Кажуть, це – ініціатива управління житлово-комунального управління Тернопільської міської ради. Зауважимо, звичний "світлодіодний тунель" встановили два роки тому напередодні новорічно-різдвяних свят. Відтоді він став чи не найулюбленішею локацією для селфі тернополян. Тепер, щоб сфотографуватися біля улюбленої арки, доведеться пройтися до скверика В'ячеслава Чорновола. Саме туди її перенесли. А натомість, на вулиці Сагайдачного з'явиться нова інсталяція –"Зоряне небо". ❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 11 листопада 2019 р.