На Тернопільщині триває Всеукраїнський проект «Шістнадцять днів проти насильства». З цієї нагоди в обласному центрі патрульні організували акцію «Долоньки проти насильства».

Жителям міста розповідали, куди звертатись постраждалим від насильства, які права має постраждалий, яку допомогу може отримати.

На локації “Долоньки проти насильства” діти та дорослі могли приклеїти паперову долоньку на стенд з побажаннями про безпечне середовище без насильства та агресії.

«Цього року ми отримали близько п’яти тисяч повідомлень, які стосуються домашнього насильства. Більшість таких повідомлень ми отримували від жінок. За кожним викликом відбувається виїзд працівників поліції, при підтвердженні факту домашнього насильства, складаємо протокол і документуємо цей факт, та відбувається розслідування. Відповідно до нового закону, наші повноваження дещо розширено, зокрема ми можемо складати приписи, ставити на облік осіб, які здійснюють домашнє насильство. Радимо не замовчувати такі факти, оскільки таким чином проблему не вирішити», – зазначає інспектор відділу дільничих офіцерів управління превентивної діяльності ГУ НП в Тернопільській області Дмитро Адамович.

Близько ста тисяч звернень щодо домашнього насильства зареєстровано в Україні. Щоб попередити це явище, у регіоні запрацювала гаряча телефонна лінія: 0800 750 408, загальнонаціональна гаряча лінія: 116, 123; також можна звертатися за номером 102.

Софія Романська