Тернополянин Григорій Жук живе на вулиці Квітова, що майже у центрі міста. Його приватний будинок сусідить із місцевими багатоповерхівками, але це не заважає чоловікові займатися городництвом.

Про це повідомляє «Суспільне».

За словами Григорія Жука, щороку на двох сотках землі він садить 200 кущів помідорів. Навесні робить планування городу, аби потім компактно висадити улюблені 18 сортів розсади. У центрі Тернополя на своїй присадибній ділянці вирощує помідори з 1983 року.

– У мене є пакетики, які я завжди роблю. Кожен підписую. «Де Барау» 2020 рік, цей назвав «Бордо велике. Малинівка» 2020 рік. Малинівка, бо то мені насіння сусідка дала, і ті помідори кольору малини. Мої улюблені «Анжела», наприклад, то високі – до двох метрів, круглі, середні помідори, для слоїка дуже добрі, червоні, – каже городник.

Із перших днів березня він висіває насіння. Ґрунт для помідорів готує сам.

– Я роблю компост із того всього, що росте на городі. І мало того, коли восени багато листя, – то все теж іде на компост. У мене є дві компостні ями, – розповів чоловік.

Із власного досвіду радить помідори сіяти негусто.

– Були такі роки, що я отак зробив землю, брав у жменю і так сіяв, як ото пшеницю в полі. Все виросло один на одному. Зійшло, як ліс. І спробуй то виколупати. Та виколупаєш, але з того всього, що зійшло, може, 10 відсотків використаєш, – каже Григорій Жук.

Свої контейнери з насінням Григорій нумерує, аби не сплутати та складає список висіяних сортів.

– Треба те все накрити плівкою й поставити у відповідне місце тепле. На перші дні можна де-небудь, навіть, не на вікні. А як вже зійде, то вимагає сонця й світла, то вже ставиш його на підвіконня. Деякі я висіяв два дні тому, то вже росою зайшло. Там процес вже пішов, а щоб перші насінинки проросли, то треба чекати 7-10 днів, – поділився своїм досвідом пенсіонер.

Григорій Жук за освітою філолог. Він має майже 50 років педагогічного стажу. Половина з яких – це викладання у місцевому інституті.

На пенсії він активно веде фейсбук та має свій канал на ютубі. Навчився монтувати відео, в яких ділиться своїм досвідом. Про міське городництво чоловік розповідає і в місцевих газетах.

Розсаду, яка зійде, чоловік планує висадити до 10 травня.