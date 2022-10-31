29 жовтня піротехніки ДСНС знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни, виявлену на території новобудови у Тернополі.

Про це повідомляють у ДСНС.

“О 10:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни, виявлену цього ж дня у м. Тернопіль на вул. Замкова на території новобудови”, – ідеться у повідомленні.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає: “Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”.