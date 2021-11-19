Копію скульптури святого Онуфрія геніального майстра вісімнадцятого століття Іоана-Георгія Пінзеля встановили у Тернополі. Побачити її можна на вулиці Йосипа Сліпого, 7 біля торгового центру.

Фігуру святого Онуфрія на тому місці встановили ще навесні, але урочисто її відкрили тільки у листопаді. Фундатором та ініціатором встановлення став підприємець і меценат Тарас Демкура. А виготовив копію тернопільський скульптор Роман Вільгушинський. На думку підприємця копія роботи Пінзеля стане ще однією цікавою туристичною локацією Тернополя та популяризуватиме творчість «галицького Мікеланджело».

Дослідники творчості Пінзеля вважають скульптуру святого Онуфрія однією із останніх робіт великого майстра. Віднайти її вдалося у 2004 році.

– Скульптура Онуфрія числилась в каталогах, а ніде не могли її найти, – розповів отець Михайло Суханець, настоятель Свято-Онуфріївського храму в селі Рукомиш. – Борис Возницький дуже багато разів до нас приїжджав. Був такий краєзнавець Богдан Максим’як, ми коли робили реставрацію входу до храму він запропонував зняти і почистити фігуру, яка прикрашала зверху вхідну браму. Ми коли відчистили фігуру, то аж руками розвели. Якраз Борис Возницький повертався з Городенки і заїхав до нас. І коли побачив цю скульптуру, то розплакався: «Онуфрій, я тебе вже 10 років шукаю, і ніколи не міг подумати, що так близько від Бучача тебе знайду». Пізніше Борис Возницький дав висновок, що це оригінальна робота Пінзеля і одна з тих, яка найкраще збереглася до наших днів. З 1953 року храм у Рукомиші був закритий, як і в багатьох інших селах, але жінки-парафіяни доглядали за ним, тримали більш-менш у належному вигляді. І коли білили стіни, то білили і фігуру Онуфрія і так набілили, що він втратив всяку притягальну силу – вапно скрило вишукану творчість Пінзеля і захистило скульптуру від руйнування. Відчищену скульптуру ми поставили на місце на вхідну браму, але через деякий час задля безпеки перенесли її до приміщення церкви.

Святого Онуфрія, якого відтворив у камені Пінзель і нині можна побачити у Свято-Онуфріївському храмі у Рукомиші. Ось як його описала у своїй книзі «Пінзель і Тернопільщина» Віра Стецько: «Святий Онуфрій зображений у драматичному пориві, склавши руки перед собою, повернувши голову до плеча й піднявши погляд вгору. Віття дерева сплітається з довгим волоссям та бородою в єдине ціле, творить довкола фігури поле драматичної динаміки, яка надає постаті руху та експресії… Це одна з кращих робіт майстра виконана в камені. Повний динамічної експресії образ святого, якнайхарактерніше виражає художньо-пластичні знахідки нової барокової пластики, що згодом йменуватиметься «пінзелівською», і на основі якої виросте нове покоління сницарів, які продовжуватимуть кращі засади великого майстра».

У Тернополі можна побачити одинадцять оригінальних творів Іоана Георгія Пінзеля. Вісім виставлені у залі скульптора в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Там є три алегоричні скульптури: Мудрості, Мужності та Віри; фігури: святого Товія, святого Вікентія та святого Франсиска Борджіа; два рельєфи: «Відсічення голови «Іоану Предтечі» і «Чудо святого Миколая». Ще три рельєфи виставлені в постійній експозиції Тернопільського обласного художнього музею: «Подорож в Емаус», «Ангел-хоронитель» та «Благовіщення».

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