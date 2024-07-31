У центрі Тернополя встановлюють знаки з інформацією про нову систему оплати за паркування

Вже з 2 серпня у Тернополі водії будуть зобов’язані самостійно оплачувати за паркування, оскільки в центрі міста більше не працюватимуть паркувальники. Це нововведення має на меті підвищити ефективність та зручність процесу оплати за паркування.

Для зручності водіїв передбачено три способи оплати паркування:

через мобільний застосунок е-Тернопіль (для авторизованих користувачів);

через QR-код зі сплатою через сайт (для неавторизованих користувачів);

також готівкою у найближчому терміналі, який розміщений поруч із майданчиками для паркування.

На перехідний період паркувальники ще працюватимуть навколо ринку, але водії все одно повинні будуть оплачувати паркування самостійно одним із зазначених способів.

Для інформування водіїв про нововведення, у центрі міста розпочато роботи зі встановлення відповідних інформаційних знаків.

Контроль за оплатою здійснюватимуть працівники муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. У разі неоплати паркування передбачено штраф у розмірі 300 грн, що становить 20-кратну вартість години паркування.

Це нововведення спрямоване на підвищення зручності та ефективності системи паркування у Тернополі, а також на впровадження сучасних технологій у щоденне життя міста, повідомляють у міській раді.