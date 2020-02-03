Тернополяни неодноразово звертають увагу на порушення правил дорожнього руху на території поблизу обласного драмтеатру з боку на бул. Шевченка поблизу Суспільного мовлення.

Дехто викликав поліцію, одного разу патрульні навіть почергували біля обласної бібліотеки. Та одноразовий рейд звісно нічого не дав, немає систематичності, а отже несумлінні водії продовжують паркуватися під забороненими знаками. Їх там, до речі, аж забагато.

Як «вдало» сьогодні припаркувався в даному місці один водій нашій редакції продемонстрував тернополянин Петро. Про це пише 0352.ua.

«Тепер точно ніхто не проїде під «кірпіч», – прокоментував надіслане фото наш читач.

Через порушників проїзд на даній ділянці завжди ускладнений. Особливо у дні, коли на майдані або в театрі відбуваються якісь цікаві заходи.