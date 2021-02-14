“Ternopil Hockey Classic” — турнір під такою назвою організували у Тернополі. Змагання відбулися на ковзанці біля драмтеатру. Брали участь у поєдинках команди з різних регіонів України.

Хокейний турнір у Тернополі зібрав любителів і професійних спортсменів. На змагання зареєструвалися 16 команд, які представляли різні міста. Хокеїст Іван Костюк приїхав з Хмельницького. Хлопець представляв одну з команд західного регіону.

“Погода для таких змагань пречудова. Мені дуже подобаються такі красиві багатосніжні і морозяні зими. Коли рухатися, холоду не відчувається взагалі. А коли відчуваєш оцей запал, бажання перемогти, то стає навіть гаряче”.

Як повідомив організатор “Файного зимового містечка-2021” Тарас Ковальчук, на турнірі було людно. Оскільки подивитися на змагання прийшли чимало вболівальників. Загалом поєдинки тривали протягом двох днів. У результаті визначили переможців турніру та нагородили їх почесними відзнаками.