У центральній частині Тернополя в сквері на вул. Качали, 1 тривають завершальні роботи з облаштування культурно-відпочинкової зони «Комплексне Трансфер-містечко». Проєкт реалізовується в рамках «Громадського бюджету 2020».

Зі слів автора ініціативи Галини Литвинюк, основною метою проєкту було створення зеленої зони для проведення різноманітних просвітницьких і мистецьких заходів, альтернативних олімпіад, демонстрації авторських дитячих фільмів у літньому міні – кінотеатрі тощо. Особливістю цієї зеленої зони став поділ на п’ять різних локацій: інклюзивно-ресурсна, пленарна, досліджуюча, розважальна зони та кінотеатр просто неба.

На даний час роботи уже на завершальному етапі, залишилося засіяти нову газонну траву та провести благоустрій території.

Відкриття «Комплексного Трансфер-містечка» відбудеться 28 серпня о 09:00 год.

Цього ж дня тут пройде Х ювілейний художньо-мистецький пленер «Крізь роки, крізь століття, Тернополе, живи!», а також нагородження учнів та студентів сертифікатами про іменні стипендії Тернопільської міської ради, переможців конкурсу відеороликів «Мій Тернопіль.480» та кращих науковців закладів освіти і наукових установ громади.

Запрошуємо жителів та гостей міста на відкриття нової унікальної локації у центрі Тернополя.