Черговий акт вандалізму виявили працівники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР виявили на бульварі Тараса Шевченка ,у самому серці Тернополя.

У місці, де, здавалося б, ніколи не буває безлюдно, невідома особа (чи особи) порозважалася тим, що порозвалювала декілька конструкцій опор декоративної огорожі . А саме, «капелюхи», які вкривають стовпці і самі стовпці, що є елементами вуличного декору, було просто скинуто у сніг. Сталося це поблизу популярних закладів громадського харчування та навпроти Українського дому «Перемога».

Як каже начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський, ці елементи прослужили багато десятків років до моменту, коли комусь «не сподобалися». Відновити їх можливо, і це буде зроблено за спряитливих умов, але через недобросовісних вандалів будуть здійснені зайві видатки та потрачена праця на відновлення цілісності декоративних стовпців.

Просимо усіх, хто був свідком дій, які призвели до руйнування колон, повідомити про це в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.