У центрі Тернополя в снігу знайшли гранату

18/02/2019 Розмір тексту:

До чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що по вулиці Богдана Хмельницького біля одного з громадських закладів лежить боєприпас.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила в снігу предмет, схожий на гранату. Вказаний предмет вилучено та направлено в НДЕКЦ на експертизу.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ.