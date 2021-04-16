У центрі Тернополя стало більше місць для паркування. ФОТО

Поблизу будинку побуту «Роксолана» демонтовано незаконно встановлені технічні засоби регулювання дорожнього руху – паркувальні бар’єри.

Про це повідомляють у міській раді.

Після невиконаного попередження про можливість добровільного демонтажу силами власника, 15 квітня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано незаконно встановлені технічні засоби регулювання дорожнього руху – паркувальні бар’єри, які були встановлені поруч з будинком №21 на вул. Руській в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 24.03.2021 №233 «Про усунення порушень у сфері благоустрою».