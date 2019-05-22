Сьогодні о 18.00 на Театральному майдані Тернополя стартує благодійний марафон, мета якого – зібрати 50 тисяч гривень на апарат імпульсної магнітотерапії для дітей реабілітаційного центру з вадами опорно-рухового апарату.

Долучитися до доброї справи можуть всі охочі.

Організовують благодійний марафон тернополянки Ната Бенч та Вікторія Фаріон. За їхніми словами, марафон відбувається заради допомоги хворим дітям.

«22 травня о 18. 00 відбудеться біг заради добра. Долучившись до марафону, ви допоможете хворим дітям. З 2015-го року завдяки такій активності вдалося придбати дуже потрібне діагностичне обладнання для безкоштовного обстеження дітей зі всієї області, термокоагулятори та апарати для пологового будинку. Сподіваємося цього разу нашу ціль вдасться досягнути разом із небайдужими тернополянами. До мети потрібно бігти!»

Маршрут благодійного марафону такий: Театральний майдан – вулиця Грушевського, готель «Тернопіль» – вулиця Руська – ЦУМ-Театральний майдан.

Зазначимо, що у зв’язку з проведенням марафону рух транспортних засобів у центральній частині буде частково обмежений.

Софія Романська