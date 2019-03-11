У центрі Тернополя пригощали улюбленими млинцями Тараса та іншими смаколиками. ФОТО

11/03/2019 Розмір тексту:

«Масниця», – традиційний гастрономічний фестиваль, який передує Великому посту та Великодню. Цьогорічне святкове дійство відвідали сотні тернополян і гостей міста. Усіх пригощали пампухами й іншими традиційними галицькими стравами.

«Масниця» має давню історію на Галичині, – кажуть організатори гастрономічного фестивалю. У Тернополі дійство тривало упродовж трьох днів. Окрім традиційного частування, відбулося ряд інших розваг.

«Програма заходу досить різноманітна: 7 березня – ярмарок смаколиків, 8 березня – драйвова укротека, 9 березня – гастрофестиваль “Любимі вареники та млинці Тараса” та 10 березня – сімейний день наповнений багатьма цікавими майстер-класами! Ми хотіли зробити цьогорічну «Масницю» справжньою забавою як для жителів міста, так і для гостей, туристів», – каже директор туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук.

Гастрономічний фестиваль цього року був спрямований на приваблення туристів, – зазначають організатори. Відтак до програми включили ряд спортивно-розважальних номерів, а також традиційне пригощання галицькими стравами.

Софія Романська