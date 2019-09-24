«Серце для життя» – акція під такою назвою пройде у Тернополі 27-го вересня. Лікарі з громадського центру здоров’я проведуть безкоштовні обстеження.

З нагоди Всесвітнього дня серця всі охочі у Тернополі зможуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск, визначити індивідуальну потребу води та індекс маси тіла, а також за необхідності провести обстеження серця, – повідомила речниця управління охорони здоров’я ОДА Ірина Байдюк. Також буде можливість проконсультуватися щодо правильного харчування та здорового способу життя.

«27 вересня, з 10.00 до 12.00 по вул Гетьмана Сагайдачного біля пам’ятника І. Франка працівниками КНП “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” Тернопільської обласної ради будуть проводитись профілактично – просвітницькі заходи “Серце для життя!” до Всесвітнього дня серця. Всі бажаючі зможуть: провести вимірювання артеріального тиску; визначити індивідуальну потребу води в організмі; проконсультуватись у лікарів кардіологів та лікарів КНП “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” Тернопільської обласної ради; провести ЕКГ серця (за необхідності); отримати просвітницьку літературу з питань здорового способу життя».

Софія Романська