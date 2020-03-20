У складі рейдових груп поліцейські виявляють порушення карантинних обмежень в роботі суб’єктів господарювання.

Так в центрі Тернополя, не зважаючи на заборону, свою діяльність здійснював заклад громадського харчування.

– Співробітники вуличної ятки, не зважаючи на заборону, виготовляли та здійснювали реалізацію продуктів харчування та напоїв, – повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП в області Олександр Розпутній. – Щодо даних осіб складено адміністративний протокол за статтею 44-3 КУАП. Якщо ж буде встановлено, що працівники вийшли на роботу з вказівки власника, суб’єкт господарювання теж буде притягнений до відповідальності.

Поліцейські закликають людей з розумінням поставитися до обмежень, без потреби не виходити з помешкання, самоізолюватися і дотримуватися правил гігієни. Той, хто порушуватиме карантинні заходи та своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, відповідатиме за це перед законом.