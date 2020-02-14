Сьогодні вранці на вулиці Багатій можна було побачити чимало поліції.

Правоохоронці огородили стрічками вулицю поблизу магазину «Мисливець», а також кутовий будинок, який прилягає до навчального центру військкомату. Про це повідомляє видання 0352.ua.

Усіх людей, які хотіли пройти даною ділянкою, скеровували в обхід. На перекритій території розташовані смітники. Відповідно усім людям з прилеглих будинків, які дорогою на роботу вирішили викинути сміття, поліцейські одразу казали йти назад. Дехто з пакетом сміття аж біг від смітників.

Загалом на вулиці можна було побачити три автомобілі поліції, в одного автомобіля постійно були увімкнені проблискові маячки. Окреміполіццейські були одягнені в бронежилет. Перед 9 год було чути звук, схожий на непотужний вибух.

За попередніми даними, хтось повідомив поліцію про підозрілий предмет. Нібито даний предмет і підірвали.

О 9.05 рух на вулиці відновили для авто та перехожих.