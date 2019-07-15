14 липня близько 14 години на лінію 102 Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про бійку в центрі міста на вулиці Сагайдачного.

Як повідомляють у поліції, на місце події виїжджала група швидкого реагування. Поліцейські встановили осіб, які спровокували конфліктну ситуацію.

З’ясувалося, що непорозуміння виникло між прихильниками двох політичних сил, серед яких був кандидат у народні депутати. Дані особи не реагували на присутніх людей, нецензурно висловлювалися, грубо порушували громадський порядок.

Правоохоронці доставили усіх учасників інциденту до відділу поліції і відібрали у них пояснення. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 ККУ – хуліганство.