На капоті автомобіля NISSAN QASHQAI здетонував саморобний пристрій.

Як повідомляють у поліції, вибух трапився у суботу, 2 серпня, близько 7:50 на вулиці Замковій у Тернополі.

В результаті вибуху за меддопомогою з рваною раною руки до лікарні звернувся тернополянин, 1981 року народження. Чоловік на момент вибуху був неподалік автомобіля.

На місце злочину виїжджали силовики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до мешканців міста та області, у разі виявлення пакунків, сумок чи невідомих предметів у вигляді подарунків, не підходити, не відкривати, а одразу телефонувати на лінію “102”. Розповісти про такі небезпечні знахідки дітям та людям похилого віку.