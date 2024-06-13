Щодо крадія слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. За вчинений злочин йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 20-річний мешканець обласного центру. Юнак повідомив, що на деякий час залишив без нагляду свій наплічник з ноутбуком на лавці. Коли повернувся – особистих речей на місці вже не було.

Факт крадіжки задокументувала слідчо-оперативна група. Суму завданих збитків потерпілий оцінив у 16 000 гривень. Подія трапилася на вулиці Чорновола у Тернополі.

За допомогою записів із камер відеоспостереження оперативники викрили особу зловмисника. Ним виявився раніше не судимий 62-річний місцевий житель. Чоловік одразу після вчинення крадіжки продав ноутбук на ринку.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.