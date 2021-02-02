У центрі Тернополя п’яний водій в’їхав в огорожу і “вдарив” чужий автомобіль. ФОТО

Три адміністративних матеріали склали тернопільські патрульні на водія, який скоїв ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Подія трапилася 1-го лютого близько 1-ї години ночі, повідомляють у патрульній поліції.

Інспекторам надійшов виклик про те, що на вулиці Руській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів Renault та Skoda.

Прибувши на місце події, патрульні виявили вищевказані автівки з механічними пошкодженнями. На щастя, учасники ДТП травм не отримали.

Як з’ясували охоронці порядку, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та здійснив наїзд огорожу, після чого здійснив некерований рух та допустив зіткнення з автомобілем Renault.

Надалі, під час спілкування з водієм автомобіля Skoda, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд, на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер. Результат — 1,89 проміле алкоголю в крові, що перевищує допустиму норму практично в 10 разів.

На 34-річного водія патрульні склали три протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик. Рішення по справі прийматиме суд.

Загалом, за минулу ніч, патрульні склали 7 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.