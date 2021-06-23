У центрі Тернополя – озброєні правоохоронці. Що відбувається? ФОТО

23 червня у декількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру регіональна координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області розпочала планові тактико-спеціальні навчання.

Під час відпрацювання навчальних завдань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Правоохоронці просять місцевих жителів із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.