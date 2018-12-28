У центрі Тернополя облаштували світлодіодну фотозону

28/12/2018 Розмір тексту:

Триметрові числа «2019» з ЛЕД-підсвіткою встановили на бульварі Тараса Шевченка. Розмістили їх за пам’ятником Соломії Крушельницької. Попри те, що нову ілюмінацію облаштували тільки 27 грудня вже багато тернополян встигли сфотографуватися біля неї або ж відзняти на відео та поділитися цим у соціальних мережах.

– В попередні роки ми не практикували в місті таку річ, як новорічна фотозона, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – А цього вирішили, що облаштування такої локації дасть можливість тернополянам і гостям зробити пам’ятні фото та мати приємні спогади із прив’язкою до прийдешнього року та до нашого міста. У майбутньому плануємо змінювати цифри, щоб вони відповідали прийдешньому року. Такий вид роботи замовило управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР. Каркаси цифр виготовив місцевий підрядник, а змонтували їх та підсвітили працівники КП “Тернопільміськсвітло”. У найближчі дні ще триватимуть роботи з налаштування зовнішнього освітлення цифр, щоб фотографії на фоні світлодіодних чисел, були якіснішими.

Світлодіодні цифри прикрашатимуть бульвар впродовж новорічно-різдвяних свят. Є у центрі Тернополя й інші гарні ілюмінації, які були облаштовані у попередні роки: 3Д-ілюмінація на головній ялинці, п’ять світлодіодних арок на вулиці Сагайдачного, арка на бульварі Тараса Шевченка, яка веде до «Перемоги», «метеоритний дощ» та світлодіодні кулі на Валовій і Сагайдачного, ілюмінація на фонтанах на бульварі Тараса Шевченка та «Каскаді».

Ольга Трач

Фото із сайту житлово-комунального господарства