В сквері на вулиці C.Качали, 1 триває облаштування культурно-відпочинкової зони «Комплексне трансфер-містечко».

Реалізовують проєкт в рамках «Громадського бюджету 2020». Тоді серед усіх допущених до конкурсу проєктів він набрав 2463 голоси та посів третє місце.

Роботу над сучасним проєктом розпочали більше тижня тому. Після того, як робітники замінять комунікації, розпочнеться облаштування трансфер-містечка. Особливістю цієї зеленої зони є поділ на п’ять різних локацій: інклюзивно-ресурсну, пленарну, досліджуючу, розважальну зони та кінотеатр просто неба.

Авторка проєкту – директорка Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Литвинюк зазначає, що подібних проєктів міні-містечок вона до цього часу не зустрічала в Україні.

У трансфер-містечку облаштують зелену зону для проведення інтегрованих занять на природі та різноманітних просвітницьких і мистецьких заходів, а також художню майстерню зі стаціонарними мольбертами. Використовуватимуть територію також як майданчик для корекційної роботи з дітьми з особливими потребами.

Завершити облаштування трансфер-містечка планується до осені 2020 року.