На Театральному майдані Тернополя почали облаштовувати ковзанку. Наразі комунальники звозять будівельні матеріали та готують територію.

Тернополяни чекають відкриття ковзанки та запалення головної ялинки міста.

«Цей рік складний для всіх. Дуже багато негативу, як наслідок – депресивні настрої. Хочеться інколи на щось переключитися. А Новий рік і Різдвяні свята – чудова нагода. До встановлення ковзанки в центрі міста ставлюся позитивно. Адже і діти, і дорослі матимуть можливість на свіжому повітрі активно і корисно провести час. Бачу у цьому лише позитив, бо сидіти цілу зиму в хаті – не варіант. А так хоч якась розвага. Звісно, важливо, щоб люди дотримувалися загальноприйнятих епідемічних правил, носили маски, зберігали дистанцію», – каже тернополянин Ігор Островський.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, головна ялинка міста засяє традиційно до Дня Святого Миколая. Тоді планують відкрити й ковзанку. Втім, про остаточні дати та умови її роботи повідомлять згодом.