На одному із телеграм-каналів шириться інформація про те, що начебто службовий автомобіль поліції в центрі Тернополя збив людину. У поліції наголошують: ця інформація не відповідає дійсності.

За інформацією правоохоронців, у четвер, 14 вересня, близько 22.30 на лінію 102 надійшло повідомлення від невідомого про те, що в центрі міста на світлофорі чоловік поводиться неадекватно, зупиняє автомобілі та чіпляється до водіїв.

На місце події виїхали співробітники УПП та наряд поліції охорони, які опрацьовували виклик в магазині по вулиці Руській. У торговому закладі хуліганські дії вчиняв невідомий чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. На зауваження поліцейських не реагував, лаявся.

Працівники поліції охорони вивели чоловіка на вулицю, де він намагався пошкодити службовий автомобіль. Після чого громадянин спробував перелізти через металеву огорожу, однак втратив координацію рухів та впав на проїздну частину дороги, вдарившись головою. Швидка допомога доправила його до лікарні. До приїзду медиків поліцейські контролювали його стан.

Проводиться перевірка.