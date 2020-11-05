Старт продажів нового житлового комплексу ДОМІНІКАНСЬКИЙ, що зводитиметься у центрі Тернополя, на вулиці Юліана Опільського, розпочато.

Названий він на честь однієї з головних центральних святинь обласного центру – Домініканського костелу, який знаходився неподалік, був споруджений у 18-му сторіччі і зазнав руйнації в час другої світової війни. Головною перевагою елітного комплексу є місце розташування. Красуватиметься новий будинок поруч парку Шевченка, де щоранку можна робити ранкові пробіжки, а ввечері з сім’єю насолоджуватись заходом сонця, що купається у барвах вогнів Тернопільського ставу. Неймовірний вигляд з вікна на Набережну, з однієї сторони, і чудовий краєвид на історичний, культурний та діловий центр Тернополя з боку обласного драматичного театру, бульвару Тараса Шевченка, Катедрального собору. Поруч комплексу знаходяться Тернопільська ОДА та Державна податкової служба. Ділянка має зручну транспортно-пішохідну доступність до громадських та торгово-розважальних закладів, Театральної площі, Майдану Незалежності, центральних шкіл, садочків, торгових та розважальних закладів.

ЖК ДОМІНІКАНСЬКИЙ – це сучасна і функціональна архітектура, енергоефективні інженерні рішення, безпечна та закрита прибудинкова територія, повноцінна сервісна інфраструктура. Зі сторони вулиці Крушельницької запроектований 3-поверховий комплекс торгово-офісних приміщень. Кав’ярня, салон краси, торговий центр, стоматологічна клініка з ескалаторами і пасажирськими ліфтами, усе для того, аби мешканці ДОМІНІКАНСЬКОГО комплексу відчували якість життя на кожному кроці, який робитимуть, виходячи з власного помешкання. Під територією комплексу запроектований підземний паркінг.

Усі квартири ЖК ДОМІНІКАНСЬКИЙ мають продумане сучасне планування відкритого простору типу “OPEN SPACE” з кухнями-нішами у вітальнях, забезпечені нормативною інсоляцією, то ж сонячне світло у достатній кількості потраплятиме в кожну домівку, у відповідності з діючими нормами.

Опалення і гаряче водопостачання у комплексі – від дахової котельні.

Для Тих, хто прагне досконалості у побуті та відчуттях – житловий комплекс ДОМІНІКАНСЬКИЙ. Детальна інформація у відділі продажів, що у Тернополі, на вулиці Листопадова, 1, тел. 050 652 7007 та на сайті: www.kreator-bud.com.