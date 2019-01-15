У центрі Тернополя горіла бібліотека. ВІДЕО
15/01/2019 0
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Сьогодні після обіду у приміщенні недобудованої тернопільської бібліотеки на вулиці Шептицького виникла пожежа.
Як повідомляє ІНТБ, ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Відомості про подію внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
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