У центрі Тернополя горіла бібліотека. ВІДЕО

15/01/2019 Розмір тексту:

Сьогодні після обіду у приміщенні недобудованої тернопільської бібліотеки на вулиці Шептицького виникла пожежа.

Як повідомляє ІНТБ, ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Відомості про подію внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.