У центрі Тернополя горіла бібліотека. ВІДЕО

15/01/2019 0
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Сьогодні після обіду у приміщенні недобудованої тернопільської бібліотеки на вулиці Шептицького виникла пожежа.

Як повідомляє ІНТБ, ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Відомості про подію внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

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