У центрі Тернополя гасили пожежу. ФОТО

31/01/2019 0
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31 січня о 11:53 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на Площі Героїв Євромайдану поблизу Тернопільського краєзнавчого музею горить автомобіль.

На місце події направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління.

Завдяки організованим та професійним діям бійців ДСНС пожежу ліквідували. Вогонь знищив двері і сидіння водія, пошкодив салон автомобіля.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання, повідомляють у ДСНС.

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