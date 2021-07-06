Неординарний випадок трапився 5 липня о 18.39 на вул. Руській, куди виїжджала бригада швидкої. Медики надавали допомогу 8-річній пацієнтці.

Швидку до потерпілої дитини викликали перехожі, свідки події. Як повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус, дівчинка підійшла до автомата з іграшками на зупинці і доторкнулася до нього рукою. Наслідки були несподівані: дитину вдарило електричним струмом і відкинуло на асфальт. Ймовірно, автомат з іграшками, з вибитим склом, був несправним. Наразі відповідні служби забрали його на експертизу.

Внаслідок ураження електрострумом дитина отримала термічний опік правої долоні. Після оперативно наданої медичної допомоги дівчинку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.