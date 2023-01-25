У центрі Тернополя демонтують два шлагбауми

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про усунення порушень у сфері благоустрою.

Відповідно до рішення та враховуючи Акт роботи постійно діючої робочої групи, демонтажу підлягають два технічні засоби регулювання дорожнього руху – шлагбауми, що влаштовані на вул. Замковій, 14 у Тернополі.

Постійно діюча робоча група організує та проведе демонтаж в 10-денний термін з дня прийняття даного рішення.

Власники мають можливість в 5-денний термін з дня прийняття рішення самостійно демонтувати дані об’єкти.