Більше місяця рух вулицею Грушевського буде ускладнений. У період з восьмого липня до 14 серпня проїзд по ній здійснюватиметься тільки двома смугами, замість чотирьох.

Рішення про часткове перекриття руху транспорту на цій ділянці прийняли на засіданні 3 липня.

– Цим рішенням ми дозволяємо ТОВ «Країна Будсервіс» частково перекрити рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського на ділянці дороги від перехрестя вулиць Соломії Крушельницької – Білецької до житлового будинку за адресою вулиця Замкова, 4, – повідомив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – В період з 8 липня до 14 серпня там будуть ремонтувати інженерних мережі та ліквідувати аварійні ситуації на інженерних мережах. Рух буде обмежено частково, оскільки там є чотири смуги руху, дві з яких ми перекриємо.

На період ремонту КП «Тернопільелектротранс» демонтує контактну мережу тролейбусних ліній на Грушевського. Відповідно, буде змінено рух громадського транспорту.