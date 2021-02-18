У центрі Тернополя брили льоду впали з даху і потрощили автомобіль. ФОТО

У Тернополі водій «Шкоди» невдало припаркувався — бурульки, які почали танути і падати, розбили йому скло автівки.

Випадок трапився у центрі Тернополя — поблизу банку «Аваль», що на Й.Сліпого. Про це повідомляють Тернополяни.

«Бурульки бувають дуже небезпечні. Хто буде в центрі — піднімайте голови вгору», — пише у соцмережі “Інстаграм” Михайло Марцинковський.

Він також додає фото на підтвердження своїх слів. На світлинах — розбите заднє скло в припаркованій поряд з банком автівці, а всередині у салоні — величезні брили льоду, які звалилися з даху розташоваї поряд будівлі.