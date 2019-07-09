Спецоперація із затримання іноземців відбулася у центрі Тернополя.

Працівники управління карного розшуку разом з спецпризначенцями КОРДу піймали осіб, вихідців однієї з кавказьких республік, яких підозрюють у підготовці майнових злочинів на території Тернопільщини.

Як повідомляють у поліції, один з них 9 липня відкрито викрав у чоловіка на ринку Тернополя сумку з грошима. Його затримали оперативники. Перевіряють правоохоронці і спільників підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів.

Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.