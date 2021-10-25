Осіннє промивання водомереж для частини Тернополя проведуть 26-27 жовтня.

Цього разу водопостачання припинять в центральній частині Тернополя, мікрорайонах “Новий Світ”, “Старий Парк”, в районі вулиць Текстильна, Бродівська, Поліська, Татарська-Деповська-Дівоча-Чайковського-Манастирського, Чернівецька-Гребінки-Садова, Живова, Білогірська. Води не буде із 00 години 26 жовтня до 24 години 27 жовтня.

– Уже опівночі 27 жовтня вода поступово з`являтиметься у помешканнях тернополян, однак міститиме підвищену дозу хлору, а тому буде непридатною для вживання в питних цілях чи приготування їжі, – каже Ганна Загородна, начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП «Тернопільводоканал». За час відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов – заміни пожежних гідрантів, запірної арматури на вузлових місцях мережі, підключення новозбудованих об’єктів тощо.

28 жовтня з 9 до 21 години не буде води у будинках на вулиці Микулинецька, 46 та 46А, вул. Будного, 1, 3, 7, а також у селі Петриків – в районі вулиць Шептицького, Молодіжна, Бандери, Миру. Низький тиск води на верхніх поверхах будинків буде у мікрорайонах “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”. Це повязано із роботами на водопровідній мережі на вулицях Микулинецька-Чернівецька.

Адміністрація підприємства рекомендує споживачам завчасно зробити необхідний запас води та просить вибачення за тимчасові незручності.